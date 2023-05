Articol de Adrian Jitea - Publicat miercuri, 17 mai 2023, 18:57 / Actualizat miercuri, 17 mai 2023 19:05Auras Brasoveanu, presedintele celor de la Gloria Buzau, a facut scandal la finalul victoriei obtinute in fata Otelului, scor 1-0, in penultima runda a play-off-ului ligii secunde.Calcule: Otelul va promova direct in Liga 1 daca va obtine acelasi rezultat ca Dinamo in ultima runda. In caz contrar, "cainii" vor reusi "marea evadare". Conform FRF, principalul criteriu in cazul egalitatii il ... citeste toata stirea