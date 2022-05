Amenintati de "ciuma galbena" * CS U Craiova are sapte jucatori la limita in meciul cu Sepsi

Articol de Aurelian Botezatu, Liviu Manolache - Publicat vineri, 28 ianuarie 2022, 14:35 / Actualizat vineri, 28 ianuarie 2022 15:01CS U Craiova are nu mai putin de 7 jucatori la limita suspendarii. Sase cu trei "galbene", unul cu sase. Inca un avertisment si rateaza derby-ul cu CFR Cluj, din etapa viitoare.Meciul dintre Sepsi si CS U Craiova se joaca azi, la ora 20:00, in direct pe Digi, Telekom, Look si liveTEXT pe gsp.ro.Inceput de an cu obstacole pentru Universitatea Craiova. Oltenii ... citeste toata stirea