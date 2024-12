Americanii au descris intr-un singur cuvant retragerea Simonei Halep de la Australian Open

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 26 decembrie 2024, 20:17 / Actualizat joi, 26 decembrie 2024 20:26Simona Halep (33 de ani,877 WTA) a anuntat joi faptul ca nu va participa la Auckland, respectiv Australian Open, din cauza faptului ca inca resimte dureri. Americanii au reactionat in urma acestui anunt.Halep ar fi trebuit sa inceapa 2025 in forta, insa sportiva din Romania s-a retras de la cele doua turnee. Suspendarea de un an si jumatate pentru dopaj a scos-o complet din circuit, iar ... citește toată știrea