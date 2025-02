Amicale de lux pentru Romania U21 * Nationala asteptata la Bucuresti inainte de Campionatul European

Articol de Maria Olteanu - Publicat sambata, 01 februarie 2025, 12:31 / Actualizat sambata, 01 februarie 2025 12:31Nationala Romaniei U21 va evolua in aceasta vara la Campionatul European de tineret din Slovacia, iar Federatia Romana de Fotbal a anuntat primele meciuri amicale pentru elevii lui Daniel Pancu, inaintea turneului final.Romania U21 a fost distribuita in urma tragerii la sorti in grupa A la Campionatul European U21, alaturi de gazda Slovacia, Spania si Italia.In luna martie, ... citește toată știrea