Amicalul Politehnicii Iasi cu bosniacii de la FK Sarajevo, suspendat dupa doar 21 de minute dupa ce jucatorii au sarit la bataie. Reactiile celor doua cluburi

Ultimul meci in cantonamentul din Antalya al Politehnicii Iasi, programat miercuri, la pranz, a durat doar 21 de minute!Partida cu FK Sarajevo, locul 5 in prima liga din Bosnia-Hertegovina, a fost intrerupta aproape de jumatatea primei reprize, dupa o incaierare generala si suspendata ulterior definitiv.Meci suspendat in minutul 21, la scorul de 1-0 pentru Poli IasiPoli Iasi era in avantaj in momentul intreruperii meciului, Catalin Itu marcand in minutul 7, din pasa lui Catalin Hlistei.In ... citeste toata stirea