Ana Barbosu a explicat ce a convins-o la Universitatea Stanford: "Era plin de oameni care incercau sa invete din orice" * Ce urmeaza pentru gimnasta din Romania

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 17:27 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 17:29Ana Maria Barbosu (18 ani) a vorbit despre motivele care au stat in spatele deciziei de a se muta in Statele Unite ale Americii. Medaliata cu bronz la sol de la Jocurile Olimpice a primit o bursa sportiva din partea Universitatii Stanford.Miercuri, 8 ianuarie, in cursul diminetii, Ana Barbosu a anuntat ca a fost acceptata la o universitate de prestigiu din Statele Unite ale ... citește toată știrea