Ana Bogdan a ajuns in semifinalele de la Portoroz * A trecut in sferturi de locul 18 WTA

Articol de GSP - Publicat vineri, 16 septembrie 2022, 16:40 / Actualizat vineri, 16 septembrie 2022 16:51Ana Bogdan (29 de ani, locul 65 WTA) a trecut in trei seturi de Beatriz Haddad Maia (26 de ani, numarul 18 WTA), 6-1,1-6, 7-5 si a avansat in semifinalele turneului de la Portoroz.In primul set, Ana Bogdan nu a avut emotii cu jucatoarea din Brazilia, cand si-a adjudecat primul act in 41 de minute. Al doilea set a prins-o pe jucatoarea clasata pe locul 65 WTA pe picior gresit si a cedat ... citeste toata stirea