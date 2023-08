Articol de Vlad Rosu - Publicat marti, 22 august 2023, 12:45 / Actualizat marti, 22 august 2023 13:01Ana Bogdan (30 de ani, numarul 59 WTA), a fost eliminata in primul tur al turneului WTA de la Cleveland, Statele Unite, de catre ucraineanca Anhelina Klinina (26 de ani, numarul 28 WTA), scor 2-6, 2-6, la capatul unei partide care a durat o ora si 31 de minute.Sportiva din Sinaia a fost invinsa, intr-o partida jucata azi noapte, de ucraineanca Anhelina Kalinina in doua seturi, in primul tur ... citeste toata stirea