Ana Bogdan, eliminata si ea in primul tur la Hong Kong

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat marti, 29 octombrie 2024, 12:54 / Actualizat marti, 29 octombrie 2024 13:14Ana Bogdan (31 de ani, #112 WTA) a cedat in primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong, in fata australiencei Kimberly Birrell (26 de ani, #115 WTA), scor 3-6, 4-6.Simona Halep a fost eliminata in urma cu o zi de la turneul de la Hong Kong de chinezoaica Yue Yuan (26 de ani, 44 WTA), scor 3-6, 3-6. Halep a condus cu 3-0 in setul secund, dar a pierdut apoi 6 game-uri ... citește toată știrea