Ana Bogdan, in anul relansarii. Ocupa cea mai buna pozitie din cariera in clasamentul WTA

Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 03 octombrie 2022, 14:44 / Actualizat luni, 03 octombrie 2022 14:47Ana Bogdan ocupa astazi locul 46 in lume, cel mai bun al carierei, dupa ce a atins, in turneul de la Parma, a treia ei semifinala in tot atatea luni. "Si aceasta nu este linia de sosire", avertizeaza ea.S-a mai scurs o saptamana de foc pentru jucatoarea romana care va implini 30 de ani pe 25 noiembrie si care in acest sezon a facut cel mai mare salt al sau. Nu doar in ce priveste ... citeste toata stirea