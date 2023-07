Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 24 iulie 2023, 18:50 / Actualizat luni, 24 iulie 2023 19:12Ana Bogdan si-a atins saptamana aceasta cel mai bun loc al carierei, intrand in premiera in Top 40, la pozitia 39. Ce face ea insa mai bine decat in urma cu cativa ani? "A invatat sa castige anumite momente ale partidelor, sa le transeze in favoarea ei, chiar si atunci cand jocul in plan general nu merge", spune Dragos Suciu, 31 de ani, fost jucator, coleg de generatie cu Ana, acum comentator ... citeste toata stirea