Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 22 septembrie 2023, 18:15 / Actualizat vineri, 22 septembrie 2023 18:24Ana Bogdan (30 ani #71 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA 125 de la Parma dupa ce a trecut de Anna Bondar (26 de ani #105 WTA) cu 6-3, 6-4.Ana Bogdan continua saptamana buna pe care o traverseaza la Parma. Romanca a obtinut vineri a patra victorie consecutiva pe zgura din Italia. Ea a invins-o in semifinale pe Anna Bondar din Ungaria in doua seturi, 6-3, 6-4.A fost o ... citeste toata stirea