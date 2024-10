Ana Bogdan s-a calificat in "optimi" la Osaka * Cine e urmatoarea ei adversara in Japonia

Articol de Laura Soica - Publicat marti, 15 octombrie 2024, 11:23 / Actualizat marti, 15 octombrie 2024 13:25Jucatoarea de tenis Ana Bogdan (31 de ani) s-a calificat in "optimi" la turneul WTA 250 de la Osaka, dupa ce a invins-o clar in aceasta dimineata pe Veronika Kudermetova (27 de ani) cu 6-2, 6-2.Meciul Anei Bogdan cu rusoaica a fost incheiat intr-o ora si 17 minute. In "optimile" turneului din Japonia, pe 17 octombrie, romanca o va infrunta pe cehoaica Marie Bouzkova (26 de ani, 43 ... citește toată știrea