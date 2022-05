Ana Bogdan s-a calificat in semifinalele turneului WTA 125 de la Paris * Romanca nu a pierdut set in capitala Frantei

Articol de GSP - Publicat vineri, 13 mai 2022, 16:43 / Actualizat vineri, 13 mai 2022 17:12Ana Bogdan (29 ani, 95 WTA) a invins-o in doua seturi pe poloneza Magdalena Frech (24 ani, 87 WTA), scor 6-2, 6-4, si s-a calificat in semifinalele turneului Challenger de la Paris.Jucatoarea noastra are parte de un turneu de vis in capitala Frantei, calificandu-se in penultimul act fara sa piarda vreun set.Ana Bogdan, calificare fara emotii in semifinale la ParisConsiderata favorita inainte de ... citeste toata stirea