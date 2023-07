Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 23 iulie 2023, 16:48 / Actualizat duminica, 23 iulie 2023 17:40Ana Bogdan, 30 de ani, 49 WTA, si-a aparat titlul in turneul WTA 125 de la Iasi, dupa o finala dominata cu Irina Begu, cap de serie 1, 32 de ani, 31 WTA, 6-2, 6-3 in o ora si 24 de minute.Turneul WTA 125 de la Iasi, aflat la a doua sa editie, a primit pentru ultima zi ceea ce si-a dorit: o finala 100% romaneasca, in care s-au infruntat primele doua favorite, Irina Begu, cap de serie ... citeste toata stirea