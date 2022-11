ANAD, lamuriri oficiale despre Halep: "Aceasta va fi pedeapsa, daca va fi dovedita intentia"

Articol de GSP - Publicat luni, 24 octombrie 2022, 18:59 / Actualizat luni, 24 octombrie 2022 19:25Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 si a fost suspendata provizoriu. ANAD a facut noi precizari despre socantul caz al sportivei noastre.ANAD a explicat care sunt pasii de urmat in ancheta care o priveste pe Halep: "In termeni simpli, gestionarea rezultatelor implica toate aspectele, pornind de la revizuirea cazului, la notificarea sportivului (sau ... citeste toata stirea