Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu, Vlad Nedelea - Publicat joi, 04 mai 2023, 14:57 / Actualizat joi, 04 mai 2023 14:57Fotbalistii celor de la CFR Cluj mai au o problema, in afara crizei din campionat: multi au fost instiintati ca au depasit plafonul dincolo de care devin platitori de TVA si le-au fost calculate restante foarte mari. Un jucator care castiga 20.000 de euro lunar ar trebui sa achite TVA in valoare de 4.300 de euro!Legile si regulamentele au tot produs incurcaturi in fotbal ... citeste toata stirea