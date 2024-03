ANALIZA | 22 echipe din Liga 3 sunt calificate matematic in play-off, iar 43 nu mai pot scapa de play-out cu doua etape inainte de finalul sezonului regular

Prima etapa de Liga 3 jucata in 2024, dintre cele trei ramase de disputat din sezonul regular, a marit simtitor numarul echipelor care matematic s-au calificat in play-off sau vor continua apoi in play-out.Daca in pauza de iarna s-a intrat cu 11 formatii calificate in play-off, ramase zece dupa depunctarea Forestei Suceava (Seria 1), si 30 sigure de prezenta in play-out, meciurile disputate vineri si sambata in etapa a 16-a au marit numarul echipelor calificate in play-off la 22, iar pe cele ... citește toată știrea