ANALIZA 3 intrebari dupa debutul lui Juri Cisotti la FCSB * Cifrele din meciul cu Hermannstadt

Articol de George Nistor - Publicat sambata, 18 ianuarie 2025, 14:35 / Actualizat sambata, 18 ianuarie 2025 15:23Juri Cisotti a debutat in tricoul celor de la FCSB, in meciul cu Hermannstadt, incheiat 1-1, vineri, pe Arena Nationala. Mijlocasul central transferat de la Otelul a fost introdus pe teren la pauza, insa in ciuda dezavantajului de pe tabela, in care se afla echipa sa in momentul schimbarii, rolul sau a fost unul predominant defensiv.Fostul capitan de la Galati i-a luat locul in ... citește toată știrea