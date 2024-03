ANALIZA | 33 in play-off, 50 in play-out! Situatia din Liga 3 privind calificarea in cele doua turnee, cu o etapa inainte de finalul sezonului regular. In seriile 3, 4, 6 si 7 s-a tras deja linie

Penultima etapa din sezonul regular al Ligii 3, editia 2023-2024, a mai clarificat din necunoscutele privind componenta grupelor de play-off, respectiv play-out.Inca 11 echipe au obtinut matematic calificarea in play-off, ajungand acum la un total de 33 din cele 40 de locuri disponibile, in timp ce 7 formatii nu mai pot scapa de play-out si in aceasta faza sunt sigure de prezenta 50 din totalul de 58.In Seria 1, play-out-ul se va juca degeaba, fiindca in urma excluderilor echipelor Viitorul ... citește toată știrea