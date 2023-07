Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 18 iulie 2023, 13:20 / Actualizat marti, 18 iulie 2023 13:33FCSB asteapta azi un raspuns de la Vlad Chiriches, 33 de ani, un fundas central macinat de accidentari in ultimii ani.Chiriches a evoluat in precedentul sezon la Cremonese, cu care a retrogradat in Serie B. A bifat doar 16 partide pentru gruparea din Lombardia, fiind accidentat mai bine de jumatate de sezon. Aproape 7 luni l-au tinut departe de gazon problemele musculare de la coapsa si ... citeste toata stirea