ANALIZA Am descifrat derby-ul * Cum va arata, diseara, Rapid - FCSB: 5 detalii

Articol de Liviu Manolache, Alexandru Barbu - Publicat duminica, 02 martie 2025, 08:48 / Actualizat duminica, 02 martie 2025 08:48GSP.ro prefateaza Rapid - FCSB sub aspectul a 5 informatii-cheie din 2025.Rapid si FCSB se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:00. Derby-ul rundei cu numarul 29 din SuperLiga va avea loc pe Arena Nationala si va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro, in direct la TV pe Prima Sport 1 si Digi Sport 1. In tur, cu ros-albastrii in postura de gazde, ... citește toată știrea