Analiza Atuul lui Edi Iordanescu: organizarea defensiva * In mandatul sau, Romania are 7 meciuri fara gol primit!

Articol de Viorel Tudorache - Publicat sambata, 18 noiembrie 2023, 16:43 / Actualizat sambata, 18 noiembrie 2023 18:44Nationala Romaniei are nevoie in aceasta seara de cel putin un rezultat de egalitate in meciul decisiv cu Israel, pentru a se califica la Euro 2024 inaintea ultimei runde din preliminarii, cu Elvetia, marti, 21 noiembrie, la Bucuresti. Practic, prima grija a "tricolorilor" este sa nu primeasca gol, apoi sa incerce sa inscrie. Ar fi cel mai dulce 0-0 din istoria nationalei ... citește toată știrea