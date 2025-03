ANALIZA Avem raportul: de ce a esuat David Ankeye la primul meci ca titular la Rapid

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 09 martie 2025, 14:38 / Actualizat duminica, 09 martie 2025 14:41Dupa patru meciuri in care a fost introdus pe parcursul jocului, David Ankeye a inceput ca titular partida cu Hermannstadt, pierduta de Rapid, scor final 1-0, in cadrul ultimei etape a sezonului regulat din Superliga.Atacantul de 22 de ani, imprumutat de la Genoa pana in vara, a avut o prestatie sub asteptari, cu amendamentul ca abordarea tactica propusa de Marius Sumudica nu a ... citește toată știrea