ANALIZA Avem raportul: de ce a esuat Elvir Koljic la debutul in tricoul Rapidului * Toate cifrele evolutiei lamentabile de la Galati

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 09 februarie 2025, 12:39 / Actualizat duminica, 09 februarie 2025 12:52Elvir Koljic (29 de ani) a debutat in tricoul Rapidului in partida din deplasare, cu Otelul, scor final 1-1, din cadrul etapei a 26-a din Superliga. Bosniacul a fost trimis in teren din primul minut de catre Marius Sumudica si a avut o prestatie care ridica multe semne de intrebare in Giulesti, ratand trei ocazii uriase de-a lungul celor 75 de minute jucate.Inlocuit de David ... citește toată știrea