Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 02 iunie 2023, 10:06 / Actualizat vineri, 02 iunie 2023 10:06Sase orase din Romania au dat castigatoarele intrecerilor nationale in sporturile de echipa, Bucurestiul dominand handbalul si poloul.Baschetul masculin a fost ultimul sport de echipa care si-a desemnat campioana in acest sezon, rugby-ul functionand dupa alt sistem, campioana urmand a se stabili abia la toamna.U-BT Cluj-Napoca s-a impus in fata celor de la CSM Oradea dupa o serie ... citeste toata stirea