Articol de Adrian Cochino (Libertatea) - Publicat luni, 26 iunie 2023, 17:26 / Actualizat luni, 26 iunie 2023 17:30Editia din 2023 a Turul Frantei incepe sambata, pe 1 iulie, si promite un nou duel intre Tadej Pogacar si Jonas Vingegaard. Dar cat de greu le va fi celor doi sa castige competitia? Foarte greu, sugereaza o serie de analize publicate de Cycling News si The Conversation.CuprinsCatarari de 5x cat Everestul, viteze ametitoare in pantaViteza medie si timpul de control in Turul ... citeste toata stirea