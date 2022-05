ANALIZA Cel mai "rupt" play-off din istorie! Abis fara precedent in fruntea Ligii 1

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat joi, 12 mai 2022, 12:30 / Actualizat joi, 12 mai 2022 12:58Niciodata, de cand Liga 1 se joaca in actualul sistem, n-a existat o diferenta atat de mare intre locurile 3 si 4: 14 puncte!Indiferent ce se va intampla in ultimele doua runde, play-off-ul 2022 este cel mai "rupt" de cand campionatul nostru se joaca in format sezon regulat - play-off/play-out (2015/2016). Niciodata in istorie, dupa 8 etape, n-a existat o diferenta de puncte atat de mare, 14, ... citeste toata stirea