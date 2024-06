ANALIZA Chiar e transferul verii! * Becali a rezolvat o problema majora: net SUPERIOR rivalilor pe post de la FCSB

Articol de Alexandru Barbu - Publicat joi, 13 iunie 2024, 15:38 / Actualizat joi, 13 iunie 2024 16:13Marius Stefanescu a fost in sezonul recent incheiat peste toti jucatorii care au evoluat la FCSB in flancul drept al atacului a(Trade Mark)Extrema in varsta de 25 de ani vine de la Sepsi, in schimbul a peste 1,3 milioane de euro.FCSB a inceput timid campania de mercato. Campioana a semnat mai intai cu David Kiki, apoi cu Daniel Popa, iar, miercuri, a aparut informatia ca ros-albastrii au ... citește toată știrea