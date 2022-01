ANALIZA Criza "manjilor" de la CSU * Au aspiratii la titularizare, dar prestatiile lor lasa de dorit

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 03 ianuarie 2022, 11:06 / Actualizat luni, 03 ianuarie 2022 11:20Stefan Baiaram (19 ani), Jovan Markovic (20 de ani) si Alexandru Cimpanu (21 de ani), jucatorii U21 ai CSU Craiova cu aspiratii la titularizare, au stagnat in finalul anului. Trei goluri, zero assisturi in ultimele 10 etape.Jucatorii de la CSU Craiova se reunesc astazi si pleaca intr-un stagiu de pregatire la Belek, in Turcia, de unde vor reveni pe 20 ianuarie. Au de rezolvat o ... citeste toata stirea