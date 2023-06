Articol de Aurelian Botezatu, Liviu Manolache - Publicat joi, 01 iunie 2023, 16:01 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 16:02Inca o explicatie pentru sezonul ratat al Universitatii Craiova, absenta stagiunea viitoare din Europa. Jucatorii tineri din ofensiva, in special grupul U21, au regresat comparativ cu 2021/2022. Declinul s-a reflectat si in eficacitatea scazuta a juvetilor in campionat: de la 77 de reusite in stagiunea precedenta la 52 in 2022/2023.Universitatea Craiova a demarat de pe ... citeste toata stirea