ANALIZA Derby-ul lui Vlad Chiriches * Cifre de top pentru fundasul central in Dinamo - FCSB

Articol de George Nistor - Publicat joi, 31 octombrie 2024, 14:11 / Actualizat joi, 31 octombrie 2024 15:09Gazeta Sporturilor va prezinta cifrele detaliate ale lui Vlad Chiriches in derby-ul Dinamo - FCSB, incheiat cu victoria zdrobitoare a ros-albastrilor, scor final 0-4 pe Arena Nationala.Fundasul obisnuit cu banca de rezerve in ultima vreme, candva liderul defensivei de la FCSB, a avut o prestatie solida si a dat siguranta apararii. Desigur, a contat si aportul scazut al "cainilor" in ... citește toată știrea