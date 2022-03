ANALIZA Deschid fanii lui Dinamo sampania? * Ce inseamna revenirea lui Dusan Uhrin

Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 09 martie 2022, 17:00 / Actualizat miercuri, 09 martie 2022 17:36Dusan Uhrin Jr. (54 de ani) revine la Dinamo, echipa pe care o va conduce pentru a 3-a oara in cariera. Regula creata de mandatele cehului in Romania spune ca "haita" are sanse reale sa scape direct de retrogradare.Desi era sustinut de vestiar, Flavius Stoican a fost nevoit sa rezilieze din cauza presiunii puse de fani. Aceiasi suporteri care au orchestrat numirea lui Uhrin, un ... citeste toata stirea