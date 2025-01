ANALIZA | Doar 12 din 40. Cu trei runde ramase din sezonul regular al Ligii 3, numai 12 echipe sunt calificate matematic in play-off

Doar trei etape au mai ramas de disputat din sezonul regular 2024-2025 al Ligii 3, iar situatia in ceea ce priveste lupta pentru calificarea in play-off, primele patru pozitii din fiecare serie, este departe de a fi rezolvata.De prezenta pe unul dintre cele 40 de locuri ale urmatoarei faze, superioare, a competitiei sunt sigure, matematic, doar 12 echipe.12 echipe sunt calificate matematic in play-off-ul Ligii 3, editia 2024-2025Actuala editie a Ligii 3 si-a incheiat prima parte a sezonului, ... citește toată știrea