ANALIZA | Doar un sfert din locurile care duc in play-off-ul Ligii 3 sunt ocupate matematic, cu trei etape inainte de finalul sezonului regular! Situatia pentru play-out este ceva mai limpede

Trei etape au mai ramas de disputat din sezonul regular al Ligii 3, editia 2022-2023, iar calculele privind calificarea in play-off, respectiv echipele care vor juca in play-out sunt numeroase.In acest moment, din totalul de 40 de echipe care vor merge in play-off si vor continua lupta pentru cele 20 de pozitii care duc la primul baraj de promovare doar 10 sunt matematic calificate.De play-out nu mai pot scapa in clipa de fata 31 de formatii, pentru evitarea retrogradarii urmand a se lupta in ... citeste toata stirea