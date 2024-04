Analiza dura in direct * Rapidistii, criticati vehement: "De ce au facut asta? Nu am inteles"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 16 aprilie 2024, 08:22 / Actualizat marti, 16 aprilie 2024 09:30Dupa 0-1 cu Sepsi, jocul Rapidului a fost criticat de Gabi Balint, care a explicat ce la dezamagit in partida de pe Giulesti.Rapid a ajuns la patru infrangeri in patru etape in play-off, fiind invinsa de Sepsi gratie golului marcat de Debeljuh, in minutul 90+5. La finalul meciului, Gabi Balint si-a exprimat nemultumirea fata de jocul giulestenilor.RAPIDZi decisiva la Rapid: Sucu ... citește toată știrea