ANALIZA EPIC FAIL: cat a platit Dan Sucu pentru locul 8 + FCSB provoaca o prapastie uluitoare la varful Ligii 1!

Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 16:41 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 16:47Majoritatea legitimarilor din Liga 1 se realizeaza fara sume de transfer, echipele noastre aduc in general jucatori liberi de contract. Exista si exceptii insa a(Trade Mark)De pilda, FCSB a cheltuit peste 10 milioane de euro ca sa-si formeze lotul actual. In top urmeaza Rapid, cu aproape 7 milioane investite in efectivul aflat acum la dispozitia lui Marius Sumudica.Inainte ... citește toată știrea