ANALIZA Fenomen ALARMANT in Romania! * Golgheterii SuperLigii au INTERZIS in Occident

Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 08 mai 2024, 16:58 / Actualizat miercuri, 08 mai 2024 16:58Golgheterii SuperLigii isi gasesc contracte doar in Orient, spune regula ultimilor ani a(Trade Mark)Nu va face exceptie nici Florinel Coman de la FCSB, asteptat sa semneze in Qatar, cu Al-Duhail.Tot mai putini romani evolueaza in campionatele tari ale Europei. Inclusiv golgheterii Ligii 1 ajung in Est. Ultimul exemplu: Florinel Coman. Cel mai bun marcator al competitiei in acest ... citește toată știrea