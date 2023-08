Articol de Alexandru Barbu - Publicat joi, 03 august 2023, 10:50 / Actualizat joi, 03 august 2023 10:51Constantin Budescu implineste 35 de ani in luna februarie a anului viitor si a inceput sa lege experientele ratate a(Trade Mark)Varsta si conditia fizica nu-l mai ajuta, randamentul e in declin, iar in ultimele luni nu a atras atentia cu prestatiile de pe teren, ci cu scandalurile purtate cu jurnalistii si cu propriul antrenor a(Trade Mark)E Petrolul ultima echipa importanta din cariera ... citeste toata stirea