ANALIZA Ghici cine s-a-ntors! Transformare nebanuita: de nicaieri, direct spre varful Superligii! Momentele decisive din ultimele luni

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 07 decembrie 2024, 15:07 / Actualizat sambata, 07 decembrie 2024 15:38Sepsi Sfantu Gheorghe, echipa care traversase un start haotic de sezon, cu conflicte in sanul vestiarului si rezultate care au dus la demiterea lui Bernd Storck, si-a dat "restart" sub comanda lui Valentin Suciu, "mantaua de vremea rea" a lui Dioszegi. Doar ca tehnicianul care i-a promovat pe covasneni in prima liga nu s-a multumit cu putin si a dus echipa aproape de varful ... citește toată știrea