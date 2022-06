ANALIZA Gigi Becali se crede Guargiola * Cum va arata FCSB dupa improvizatiile patronului

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 07 iunie 2022, 07:06 / Actualizat marti, 07 iunie 2022 07:24Gigi Becali anunta ca stoperii FCSB-ului in sezonul urmator se vor alege dintre Harut, Ovidiu Popescu si Lixandru, insa niciunul dintre ei n-a avut ca post de baza pozitia de fundas central in sezonul recent incheiat.Gigi Becali nu mai vrea sa dea bani pe achizitii, iar ultimele evenimente il pun pe patronul clubului in postura de a inventa posturi noi pentru ... citeste toata stirea