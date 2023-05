Articol de Marius Margarit - Publicat luni, 10 aprilie 2023, 14:27 / Actualizat luni, 10 aprilie 2023 14:39CFR Cluj a disputat deja 54 de partide oficiale in acest sezon, cu 18 mai multe decat liderul Farul, care are cele mai putine dintre echipele din play-off.CFR a inceput total atipic acest play-off, cu trei remize din tot atatea meciuri. In toate a condus, cu Rapid chiar de doua ori, insa de fiecare data a fost egalata. Un fenomen care nu aparea prea des in sezoanele precedente, cand ... citeste toata stirea