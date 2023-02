ANALIZA GSP Aici s-a facut diferenta in derby * Cum a reusit FCSB sa se impuna pe terenul lui CFR Cluj

Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 07 februarie 2023, 06:59 / Actualizat marti, 07 februarie 2023 07:16Jucatorii lui Mihai Pintilii si ai lui Thomas Neubert au alergat enorm in derby-ul CFR Cluj - FCSB 0-1. Au fost 7 fotbalisti care au adunat peste 10 kilometri in meciul de duminica.FCSB a castigat la Cluj, 1-0, si a reintrat in lupta pentru titlu, o victorie pentru care ros-albastrii au depus un efort imens, unul pe care l-a inregistrat sistemul Catapult pe care il ... citeste toata stirea