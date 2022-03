ANALIZA GSP Avem un singur atu: contraatacul * Concluzii sumbre dupa primele doua meciuri cu Edward Iordanescu pe banca nationalei

Articol de Viorel Tudorache, Marius Margarit - Publicat miercuri, 30 martie 2022, 17:05 / Actualizat miercuri, 30 martie 2022 19:01Dincolo de rezultate, primele meciuri cu Edward Iordanescu pe banca au aratat ca nationala Romaniei nu da decat vagi semne ca ar putea arata mai bine in Liga Natiunilor.Au trecut deja doua partide in mandatul lui Edward Iordanescu, amicalele cu Grecia acasa si cu Israel in deplasare, si concluziile sunt mai degraba sumbre. Rezultatele promise n-au venit, desi am ... citeste toata stirea