ANALIZA GSP Bate vant de Liga 2 la un club de traditie?! 7 mari probleme care prevestesc un dezastru

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 23 ianuarie 2023, 14:47 / Actualizat luni, 23 ianuarie 2023 16:18Dintr-o pretendenta la play-off, obiectivul nesperat atins anul trecut, FC Arges s-a transformat in doar cateva luni intr-o candidata la retrogradare. Pitestenii sunt incoltiti de primejdii de tot felul, iar evenimentele petrecute in iarna la club nu sunt neaparat unele care sa ofere sperante.GSP.ro a adunat in randurile de mai jos principalele teme care le dau batai de cap alb-violetilor ... citeste toata stirea