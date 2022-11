ANALIZA GSP Cati bani a incasat CFR Cluj sub conducerea lui Nelu Varga * Patronul campioanei, sub Arpad Paszkany

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat sambata, 05 noiembrie 2022, 09:02 / Actualizat sambata, 05 noiembrie 2022 09:02CFR a atras venituri mari de la UEFA in acesti cinci ani de cand Varga e proprietarul clubului. Chiar si asa, societatea inregistreaza pierderi mari si ar avea nevoie de o calificare in grupele Champions League pentru a ajunge "pe zero".Clujul a obtinut cele mai bune rezultate in campionat de cand echipa se afla in proprietatea lui Ioan Varga si e ... citeste toata stirea