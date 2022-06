ANALIZA GSP Ce a lasat Reghe in urma la Craiova: plus de 3,4 milioane de euro

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 22 iunie 2022, 08:51 / Actualizat miercuri, 22 iunie 2022 09:11Sase jucatori de la CS Universitatea Craiova, de la mijloc in sus, au plusat la cota de piata in mandatul lui Laurentiu Reghecampf.In plina perioada de mercato, la Craiova este o liniste apasatoare. Si la "sosiri", dar si la "plecari" spectaculoase. Cotele de piata ale oltenilor pe transfermarkt.de arata ca patronul Mihai Rotaru nu mai are un "produs" de talia lui Alex Cicaldau, ... citeste toata stirea