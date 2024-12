ANALIZA GSP Ce s-a ales de "starurile" lui Adrian Mititelu, la 7 luni de cand au retrogradat-o pe FCU Craiova * Doar doi au confirmat

Articol de David Marinescu - Publicat marti, 17 decembrie 2024, 17:04 / Actualizat marti, 17 decembrie 2024 17:04FCU Craiova a fost un mister greu de elucidat in fotbalul romanesc, in sezonul trecut, in care mirajul accederii in play-off-ul Superligii s-a transformat, pe neasteptate, intr-un cosmar al retrogradarii.In doar cateva luni, lotul lui Adrian Mititelu, construit in mare parte din individualitati supraestimate la nivel declarativ, s-a dezintegrat ca urmare a retrogradarii in Liga 2, ... citește toată știrea