ANALIZA GSP Cine a fost cel mai bun fotbalist din derby-ul Baniei + Un singur fotbalist de la FCU Craiova si-a depasit rivalul pe post de la CSU Craiova

Articol de Viorel Tudorache - Publicat marti, 15 februarie 2022, 14:42 / Actualizat marti, 15 februarie 2022 14:46FCU Craiova, invinsa de CSU Craiova, este singura echipa care nu a expediat niciun sut pe spatiul portii in etapa a 26-a.Potrivit InStat, in derby-ul Baniei, incheiat cu scorul de 2-0 pentru CSU Craiova, nou-promovata a trimis sase mingi spre buturile lui Pigliacelli, doua pe langa, iar patru au fost blocate (Baeten - 3, Bauza - 2, Diallo).Golgeterul Claudiu Balan a fost zero, ... citeste toata stirea