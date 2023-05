Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat luni, 20 martie 2023, 17:10 / Actualizat luni, 20 martie 2023 17:14Controversa din jurul modului in care a fost anulat golul marcat de Maglica in CFR - Rapid redeschide discutia despre cum sunt analizate si prezentate fazele de ofsaid de catre arbitrii video in Liga 1 a(Trade Mark)GSP face o comparatie cu golul anulat Realului in derby-ul cu Barcelona, cand desi pe transmisiunea live pozitia lui Asensio pare mult mai clar in ... citeste toata stirea